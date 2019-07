Kroongetuige Nabil B. voor het eerst verhoord: ‘Ik wist, het was game over’

De rechtszaak tegen de bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi en Saïd Razzouki is een van de grootste strafprocessen in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Met ruim 16 verdachten die in totaal worden gelinkt aan vijf moorden, drie moordpogingen en het voorbereiden van nog eens drie moorden is het gerust een monsterproces te noemen. ‘Een goed geoliede moordmachine’, zo typeerde het OM de bende van Taghi woensdag bij de hervatting van de zaak. De acht aanwezige verdachten keken donderdagmiddag in de rechtszaal voor het eerst in ruim 2,5 jaar weer in de ogen van iemand die tot januari 2017 nog bij hen hoorde. Tot Nabil B. (32) overliep naar justitie en zijn voormalige criminele vrienden één voor één verlinkte.

De advocaat van Mohammed Razzouki, de broer van Saïd, mocht als eerste vragen afvuren op de kroongetuige. Een spannend moment, want Mohammed en Nabil waren jarenlang goede vrienden. Ruim twaalf jaar trokken ze bijna dagelijks met elkaar op. ,,We hadden een vriendschappelijke en zakelijke relatie,” zei Nabil daarover. Hij klonk rustig, kalm en zelfverzekerd. Een licht Marokkaans accent klonk door in zijn stem. Voor de media en het publiek was de kroongetuige niet te zien, alleen zijn stem was te horen in een aparte ruimte waar de zitting te volgen was. Nabil had uitgekeken naar zijn eerste confrontatie met de advocaten. ,,Ik sta achter mijn verantwoordelijkheden.”

Cabine

Meijering legde de kroongetuige direct het vuur aan de schenen. Meijering stelde dat hij uit meerdere bronnen heeft vernomen dat B. voornemens is geweest om zijn eigen vader te vermoorden. B. ontkende dat verhaal direct. ,,Aparte bronnen heeft u.” Daarop ontstak Razzouki direct in woede. ,,Je liegt. Jij bent een vuile kankerleugenaar.” Dat de kroongetuige in zijn afgeschermde cabine een servetje had neergelegd, zou daar ook mee te maken hebben. ,,Hij krijgt klamme handjes als hij liegt. Ik ken hem al mijn hele leven. Zo is hij.”

Toch was de woede-uitbarsting niet het meest pikante moment uit het beladen verhoor. Toen de kroongetuige werd gevraagd of hij in de gevangenis de beschikking heeft gehad over een telefoon, kwam daar schoorvoetend een antwoord op. Ja, stamelde Nabil, hij had nadat hij zich in januari 2017 had laten aanhouden de beschikking over een versleutelde PGP-telefoon (Pretty Good Privcacy.) Meijering: ,,Hoe kwam u daar aan?” Nabil B.: ,,Dat vraagt u aan een boef?” Ook het OM wist niet dat B. in de gevangenis de beschikking had over een telefoon, zo bleek. Pas na veel vragen van de advocaten en de eveneens zeer verbaasde rechtbankvoorzitter Bienze Vogel lichtte Nabil een tipje van de sluier.

Loyaal

Nadat Nabil in januari 2017 betrokken was bij de vergismoord op zijn vroegere buurjongen Hakim Changachi, ging het gerucht in zijn vroegere buurt in Utrecht al snel dat Nabil daarbij betrokken zou zijn. Omdat de familie Changachi een bekende criminele familie is, en hij loyaliteit voelde naar zijn vroegere buurjongen, biechtte hij zijn rol aan de familie op. Maar Ridouan Taghi, de vermeende opdrachtgever, kwam daarachter en gaf de opdracht om Nabil uit de weg te laten ruimen. Daarop liet Nabil zich in Amsterdam met een vuurwapen aanhouden, en werd kroongetuige. ,,Ik wist: het is game over.” In de maanden die daarop volgde gonsde het in Utrecht van de geruchten. Nabil zou wel eens kroongetuige kunnen worden. Een levensgevaarlijke stap in het criminele circuit.

En dus zorgde Nabil er voor dat een PGP-telefoon de gevangenis in werd gesmokkeld , waarmee hij contact zocht met Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en Mohammed Razzouki. ,, Op het moment dat ik de telefoon in handen kreeg wilde ik de geruchten de kop indrukken. Ik maakte me heel veel zorgen over mijn veiligheid. Het gonsde nogal.” De zorgen bleken niet onterecht. In maart 2018 maakte het OM bekend dat Nabil B. kroongetuige was geworden. Nog geen week later werd zijn onschuldige broer Reduan in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam vermoord. Dat was volgens Nabil ook de reden dat hij het OM niet heeft geïnformeerd over de telefoon. ,,Omdat het moment dat de deal bekend werd er iets verschrikkelijks is gebeurd. Mijn broer is vermoord. Ik dacht: ik ga die telefoon niet inleveren.”

Telefoon

Wat Nabil B. nog meer heeft besproken met de voortvluchtige Taghi en Razzouki is nog onduidelijk. De advocaat van Nabil zegde toe dat hij er zorg voor zal dragen dat de telefoon in het bezit van het OM komt, zodat er onderzoek kan worden gedaan.

Met het verhoor van de kroongetuige is een nieuwe stap gezet in het monsterproces. Toch is het einde nog lang niet in zicht. In september wil het OM een nieuwe moordpoging toevoegen aan de tenlastelegging. En ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de tienduizenden nieuw bechikbaar gekomen ontsleutelde PGP-berichten. Een inhoudelijke behandeling zal op z’n vroegst pas in 2020 plaatsvinden. Nabil B. krijgt in ruil voor zijn 41 belastende verklaringen korting op de strafeis tegen hem: 12 jaar. De andere verdachten moeten nog tot de inhoudelijke behandeling wachten op hun strafeis. Het OM heeft voor Taghi en Razzouki een bedrag van 100.000 euro uitgeloofd die zal leiden tot de gouden tip.