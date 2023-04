Kuba (16) en Rohan (17) komen elke dag strak in pak naar school: ‘Spijkerbroeken? Heb ik niet meer’

John S. (39) schoot zonder pardon op weerloze slachtof­fers in zorgboerde­rij: ‘Tro Tardi, zes kills’

Geen aarzeling, hapering of moment van twijfel. John S., pistool in zijn rechterhand, stapt zelfbewust het erf van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam op. Hij ziet na de ingang rechts zijn eerste twee slachtoffers bij de paardenbak staan. Nathalie (34) schiet hij van dichtbij door het hoofd. Ze overlijdt direct. Op het oog achteloos schiet hij ook Fleur (20) neer, die het net overleeft. Dan loopt hij verder.