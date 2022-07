Kuipers laat vaccinatiecampagne voorbereiden voor na de zomer

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het RIVM en de GGD’en gevraagd zich voor te bereiden op een nieuwe vaccinatiecampagne. De kans is groot dat deze na de zomer start, in de eerste plaats voor ‘de meest kwetsbaren’ Daarmee hoopt het kabinet deze groep te ‘beschermen tegen ernstige ziekte in het najaar en de winter'.

Daarmee kunnen onder andere GGD’en starten met het werven en opleiden van personeel voor de uitvoering van de nieuwe campagne. Daarmee moeten de GGD’en binnen drie weken opschalen om 500.000 vaccinaties per week te zetten. Eventueel kan dat aantal drie weken daarna doorgroeien naar 1,5 miljoen.

Volgens Kuipers is er nu nog geen reden voor een extra vaccinatieronde, maar is die in de loop van het jaar wel ‘waarschijnlijk’. Of ook andere doelgroepen in aanmerking komen voor een vaccin, is nog niet zeker. Wel houdt het kabinet rekening met een scenario waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich kan laten vaccineren.

Zo min mogelijk maatregelen

Gisteren liet het kabinet al weten sterk rekening te houden met een nieuwe coronavaccinatieronde. De werking van vaccins neemt af na verloop van tijd. ,,,Het besluit kan nu sneller genomen worden omdat niet gewacht hoeft te worden op een Gezondheidsraadadvies, stelt Kuipers. ,,Met de ervaring die we nu hebben kunnen we de variabelen goed inschatten: hoe staat het met de besmettingen, een eventuele nieuwe mutant, welke vaccins we hebben. Aan de hand van dat protocol kan het RIVM nu wekelijks beoordelen of er een moment is gekomen dat we opnieuw moeten gaan prikken, en zoja: voor welke doelgroep? Dat kan dan dus veel sneller.”

GGD’s hebben wel zes weken nodig na een besluit om een vaccinatiecampagne op volle toeren te laten draaien. ,,Het blijft een zeer besmettelijk virus dat je meerdere malen kan krijgen”, zegt Kuipers. ,,We sturen op zo min mogelijk maatregelen, we moeten bij onszelf kijken hoe we de risico’s voor mensen in onze eigen omgeving kunnen verkleinen.”

Omdat de Eerste Kamer de tijdelijke coronawet heeft weggestemd, moet het kabinet nu vaart maken met een update van de permanente Wet publieke gezondheid, zodat eventuele nieuwe Covidmaatregelen wel een wettelijke basis houden. ,,Ik hoop dat we die voor de zomer aan de Kamer kunnen aanbieden.”

Stijging aantal nieuwe coronagevallen vlakt af

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt nog steeds, maar niet meer in hetzelfde tempo als de afgelopen weken. De groei vlakt af. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 3812 meldingen van positieve tests. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in twaalf weken tijd. Vorige week maandag meldde het RIVM ongeveer 3500 nieuwe gevallen.

Amsterdam voert maandag de lijst aan met 196 nieuwe gevallen. In Den Haag kwamen 153 besmettingen aan het licht, in Rotterdam 139 en in Utrecht 107.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 38.394 positieve tests. Dat is weliswaar het hoogste aantal sinds 15 april, maar die stijging gaat steeds langzamer. Het aantal nieuwe gevallen ligt 15,8 procent hoger dan de week ervoor. Dat is de langzaamste stijging op weekbasis sinds 2 juni, iets meer een maand geleden. Ongeveer twee weken geleden steeg het niveau met meer dan 70 procent per week.

Meer dan 800 coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 828 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Voor het eerst sinds 2 mei, iets meer dan twee maanden geleden, komt de bezetting boven de grens van 800 mensen uit.

Vooral de verpleegafdelingen hebben het steeds drukker. Die vleugels verzorgen momenteel 789 mensen die positief zijn getest op het virus. In drie weken tijd is dat aantal bijna verdubbeld. Op de intensive cares stijgt de drukte de laatste week ook. Daar liggen nu 39 mensen met corona, bijna twee keer zo veel als twee weken geleden.

De laatste twee weken belanden steeds meer mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. In de afgelopen 24 uur zijn 124 mensen nieuw opgenomen op de verpleegafdelingen, het hoogste aantal sinds 15 april.

De ziekenhuiscijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

