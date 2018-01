Kunstenaar schrijft namen van alle weggevoerde Nederlanders op: Mijn God, wat veel mensen

Het zijn rijen met namen, dicht opeen geschreven en op alfabetische volgorde: Anna Sara Wolff-Cohn, tweeënnegentig jaar. Trijntje de Wolff, vijftien jaar. Samuel Wolff, zestig jaar. Hele families staan bij elkaar. 29 vellen van bijna drie bij anderhalve meter schreef de Amsterdamse kunstenaar Bart Domburg vol. Hij was er bijna anderhalf jaar mee bezig, vaak acht uur op een dag. Een megaproject.



Domburg (61) kwam op het idee toen hij hoorde dat er sinds 2005 op het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork eens in de vijf jaar de namen van alle 102.000 uit Nederland gedeporteerde en vermoorde slachtoffers van de Holocaust worden voorgelezen. ,,Ik vroeg me af hoeveel mensen dat waren. Hoe kun je die hoeveelheid bevatten? Toen ben ik ze gaan opschrijven", zegt Domburg in zijn atelier in de Amsterdamse binnenstad.

Heftig

Quote Of ze nu 93 jaar of 3 maanden waren, gewoon gedeporteerd. Hele families zaten ertussen De grote vellen papier lagen op de grond. Domburg zat op zijn knieën op bubbeltjesplastic met een fineliner de namen op te schrijven die in het digitale Joodsmonument.nl staan vermeld. ,,Dan dringt de hoeveelheid echt tot je door. Dan wordt pas zichtbaar om hoeveel mensen het gaat. Ook als toeschouwer denk je: mijn God, wat zijn het veel mensen. Het gaat maar door. Heel heftig."



Tijdens het schrijven werd hij door allerlei emoties overvallen. ,,Er gaat zoveel door je heen. Ik moest denken aan die mensen en hoe de deportaties verliepen, hoe ze huis en haard achterlieten. Dat ze een oproep kregen en moesten vertrekken of dat de Duitsers ineens voor hun deur stonden. Of ze nu 93 jaar of 3 maanden waren, gewoon gedeporteerd. Hele families zaten ertussen. Wat een hoeveelheid mensen. De combinatie van de perfectie van het systeem, van de Endlösung, en de perversie ervan... Het is niet te bevatten."

Monnik

Dat het zo veel werk zou zijn om alle namen op te schrijven, realiseerde hij zich aanvankelijk niet. ,,Ik zat als een monnik te schrijven, vijf tot zeven dagen in de week en ging maar door. Met een doos fineliners. Zo'n pen raakt langzaam leeg en dan lijkt het alsof de letters langzaam verdwijnen. Dan pakte ik weer een nieuwe fineliner en waren de namen weer duidelijk te zien."



De Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk hebben Domburg, die tien jaar in Berlijn heeft gewoond, altijd gefascineerd. ,,Dat is ook omdat Hitler eigenlijk een kunstenaar wilde worden. Bij kunst denk je aan iets positiefs en moois. Maar hier werd een heel zwarte kant zichtbaar."

Adressen

In 2013 schreef Domburg al eens alle Amsterdamse adressen op waar de weggevoerde mensen woonden. ,,Het waren er zo'n 13.000. Je maakt zo'n klinisch getal zichtbaar. Het waren vaak hele straten en huisnummers achter elkaar, één, twee en drie hoog. Wat moeten die straten donker zijn geweest." Dit kunstwerk hing destijds in het Joods Historisch Museum. Er kwamen veel reacties op, zegt Domburg.



Het handschrift is voor hem 'een beeldend middel'. ,,Het heeft een persoonlijk karakter. Ik vind het jammer dat het langzaam verdwijnt. Iedereen werkt op een laptop."

Kwetsbaar

Volledig scherm Bart Domburg: ,,Ik zat als een monnik te schrijven." © Carly Wollaert Het was voor Domburg belangrijk om de namen op papier te schrijven. ,,Papier is kwetsbaar en de positie van die mensen was ook kwetsbaar. Ik vind het daarom mooier op papier dan uitgehouwen in steen."



Domburg ziet zijn project De Namen als eerbetoon aan alle gedeporteerde mensen. ,,Het schrift is belangrijk in de Joodse cultuur. Met dit project krijgen de mensen bovendien een naam. Het worden individuen in plaats van getallen."



Deze maand verschijnt een boek - De 102.000 Namen - met de gegevens van alle Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland zijn gedeporteerd en vermoord.

