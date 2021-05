Kwart miljoen kwetsbaren extra uitgenodigd voor vaccinatie vanwege lege prikstraten

Uit Eindhovens ziekenhuis weggelopen man (73) teruggevon­den in laadbak bestelwa­gen

9:23 De 73-jarige man uit Eindhoven die sinds zaterdagavond werd vermist, is maandagochtend gevonden. De man vertrok zaterdag uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en is inmiddels weer teruggebracht naar ziekenhuis. De man werd aangetroffen in een laadbak van een bestelwagen, in de buurt van het ziekenhuis.