Kwart scholen wijzigt reisbestemming door aanslagen

Werkstraf voor poelier nadat medewerker (14) vingers verloor in gehaktmolen

10:40 De eigenaar van een catering- en poeliersbedrijf in Wekerom is gisteren veroordeeld tot 100 uur werkstraf, omdat hij de veiligheidsregels die gelden voor zijn zaak niet in acht heeft genomen. Daardoor kon het gebeuren dat een destijds 14-jarige medewerkster met haar hand in de gehaktmolen kwam. Vier vingers zijn gedeeltelijk geamputeerd.