Kwart van alle hoogleraren in Nederland is vrouw

Ridouan Taghi wil niet praten: ‘Ik ga nog liever dood’

In de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vandaag het liquidatieproces Marengo weer hervat. In de omvangrijke zaak staan Ridouan Taghi en zestien medeverdachten terecht voor een groot aantal moorden en moordpogingen. Taghi weigert te praten. ,,Ik ga nog liever dood.” Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.

7 december