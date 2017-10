Kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen

60.000 stakende leraren in Den Haag: Stop de plofklas!

14:21 Bij de protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag zijn zeker 60.000 juffen en meesters aanwezig. Dat zijn er twee keer zo veel als verwacht. De manifestatie is om 13.00 uur begonnen. Door de grote drukte vertrekken de eerste leraren al weer.