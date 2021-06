KWF zit niet te wachten op donatie Van Lienden: ‘Laat hij het geld terugstorten aan ministerie’

CDA onderzoekt of Van Lienden partij vertelde over miljoenenwinst

Het CDA onderzoekt of Sywert van Lienden vorig jaar de partij heeft ingelicht dat hij miljoenen euro’s overhield aan de mondkapjesdeal die hij sloot met de overheid. Dat zegt de partij in een tweet, in reactie op het gesprek met Van Lienden in tv-programma Buitenhof.



Van Lienden zei in het gesprek dat hij ‘ergens na de zomer’ bij de ‘integriteitscommissie in volle openheid heeft neergelegd dat daar een groot bedrag is verdiend’. Maar het CDA betwist dat.



‘Het Landelijk Bestuur onderzoekt of Sywert van Lienden het CDA heeft ingelicht’, stelt de partij op Twitter. ‘De integriteits- en royementscommissie geeft in ieder geval aan niet ingelicht te zijn. Bij het onderzoek zal de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen waaronder hoor- en wederhoor.’