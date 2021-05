‘Laat de kinderen er maar van genieten. Dat is het grootste geluk dat je me kan geven’

5 mei-le­zing Angela Merkel vanuit Berlijn is officiële start Bevrij­dings­dag

5 mei Angela Merkel verzorgt vanmiddag de jaarlijkse 5 mei-lezing waarmee de nationale viering van Bevrijdingsdag formeel begint. Vanwege het coronavirus kan de Duitse bondskanselier zelf niet aanwezig zijn in het Kunstmuseum in Den Haag maar spreekt ze via een videoverbinding uit Berlijn.