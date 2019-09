Laat kinderen buiten de geloofsdiscussie

In de documentaire Pisnicht de Movie, deze week herhaald op tv, zag ik een vrolijke vader die tijdens het boodschappen doen gevraagd werd of hij homo was. De man, als door een wesp gestoken, riep nee en wees op zijn 12-jarige zoon, waarna hij ons eveneens mededeelde dat zijn zoon niet meer welkom was thuis mocht hij toch homo blijken. ‘Mijn hele wereld zou instorten’, zei de man. Aan het eind sprak de maker Nicolaas Veul met zijn eigen vader over zijn opgroeien en de worsteling met de sportieve, stoere opvoeding. ‘Ik dacht dat je een softie was’, zei zijn vader. Nicolaas nam als puber afstand van zijn ouders middels een brief die de vader altijd bewaard heeft. Bij het herlezen hiervan eindigden beide mannen in tranen. Zo pijnlijk, zo onnodig, zoveel spijt van verloren tijd. Pisnicht de Movie maakte op een indringende manier duidelijk wat stigmatiseren doet met kinderen, welk effect het gebruiken van ‘homo’ als scheldwoord heeft. Ach, wat een aanstellerij, roepen velen, zich daarna op de borst kloppend hoe homovriendelijk ze zijn. Moeten die handtasjes toch lekker zelf weten? Om daarna los te barsten in anekdotes over lesbische tantes en die ene avond dat ze zo gelachen hebben met een paar nichten.