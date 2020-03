‘Laat oud-verpleegkundigen en studenten helpen in de zorg’

Wat V&VN betreft moet er heel goed gekeken worden of verzorgers of verpleegkundigen zonder of met een verlopen BIG-registratie ingezet kunnen worden. Dat kan gaan om bijna afgestudeerden of bijvoorbeeld oud-zorgmedewerkers die net uit het vak zijn. ,,Dat moet natuurlijk heel zorgvuldig. We moeten ook in noodsituaties zorgen voor de veiligheid van patiënten. Dat betekent dus ook: voldoende mensen om zorg te bieden. Daarom willen we snel in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over onder welke voorwaarden dat zou kunnen. We zullen dit vandaag bij het crisisoverleg op het ministerie van VWS ook inbrengen”, meldt voorzitter Gerton Heyne.