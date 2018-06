Laatste dag van de lente wordt zomers

Na een weekend met veel wolken en wat minder hoge temperaturen dan we in eerdere weken zagen, zit er komende week toch nog een zomerse uitspatting aan te komen. Deze woensdag kan het kwik lokaal namelijk stijgen tot zo'n 28 graden. En dus kan de zomerkleding en de zonnebrand weer uit de kast.



Michiel Severin van Weerplaza: ,,Op de laatste dag van de lente van 2018 zorgt een passerend hogedrukgebiedje ervoor dat de aanvoer vanaf de Noordzee even stokt. De wolken lossen daardoor later op de dag op en de zon kan beginnen met het opwarmen van ons land. Woensdag verwachten we daardoor een schitterende zomerdag."



Bij flink wat zon en weinig wind loopt de temperatuur in een groot deel van het land op naar minimaal 25 graden en in het binnenland kan het nog zo'n twee graden warmer zijn. Omdat de luchtvochtigheid laag is, zal het geen benauwde dag zijn.