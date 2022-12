Laatste kans voor Nederlandse medicijnfabriek, overheid hoopt op doorstart

Ondanks het faillissement draait de fabriek nu nog op sterkte. Dat blijft ook de komende anderhalve week nog zo. Ondertussen gaat de curator in gesprek met tien geïnteresseerde partijen over een eventuele doorstart per januari.

In het belang van een doorstart is gekozen om het bedrijf operationeel te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat garant voor maximaal vier ton. ,,De minister helpt mee omdat hij het belang inziet van medicijnproductie in Nederland”, zegt Onno Houtschild namens de curator. Op dit moment wordt het gros van de medicijnen die we in Nederland gebruiken geproduceerd in Azië.

Quote Het is kwart over twaalf voor de honderddui­zen­den patiënten die medicijnen van ons gebruiken Lucas Wiarda, directeur van InnoGenerics Doordat de overheid garant staat, kan de fabriek de komende anderhalve week in productie blijven. Minister Ernst Kuipers van VWS neemt daarmee een risico, want er is geen garantie dat bij een eventuele overname vier ton uitbetaald kan worden.



Vorige week sloot minister Kuipers niet uit dat door een eventuele sluiting van de fabriek binnen enkele maanden voor een aantal geneesmiddelen tekorten kunnen ontstaan. Nu laat hij weten dat er geen acuut medicijntekort ontstaat. Dit omdat er wordt gewerkt aan een voorraad.

Kwart over twaalf

Lucas Wiarda, directeur van InnoGenerics, is blij met de extra tijd. ,,Goed dat er wordt gekeken of een doorstart op deze manier mogelijk is. De tijd die we hebben is kort. Het is kwart over twaalf voor de honderdduizenden patiënten die medicijnen van ons gebruiken.”

Daarbij denkt hij ook aan zijn personeel; de fabriek heeft 80 fte in dienst. ,,De mensen die hier in de fabriek werken, sommigen doen dat al tientallen jaren, leven al een lange tijd in onzekerheid.”

3 miljard tabletten

InnoGenerics in Leiden heeft capaciteit om op jaarbasis zo’n 3 miljard tabletten tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie en suikerziekte te fabriceren. Die zijn patentvrij en worden onder verschillende merken op de markt gebracht. Het is de laatste grote fabrikant van generieke geneesmiddelen in Nederland. Vorige week sprak de rechtbank in Den Haag het faillissement uit.

Het bedrijf vroeg het zelf aan. Naar eigen zeggen omdat InnoGenerics ‘niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen en mogelijke financiers onvoldoende vertrouwen hadden in de langetermijn-levensvatbaarheid van het bedrijf in gelijkblijvende omstandigheden.’

Als er geen oplossing wordt gevonden zal de productie begin januari stil komen te liggen. Dan zal ook duidelijk worden welke geneesmiddelen nog uitgeleverd kunnen worden voor de fabriek sluit.