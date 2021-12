Labradoedel Marley laat zich braaf bijpunten bij ludiek kappersprotest

In het hele land bedachten kappers donderdag allerlei ludieke acties om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de maatregelen van de overheid. Van der Vliet: ,,Uit Duits onderzoek blijkt dat mensen in de supermarkt veertig keer meer kans lopen om besmet te raken dan bij de kapper. Bovendien krijgen we voor de tweede keer al geen overheidssteun.”



Van der Vliet moest zowel in 2020 als het afgelopen jaar bijna drie weken dicht vanwege de coronamaatregelen. ,,Dat kost me 20 procent omzet en bovendien raak ik hierdoor een deel van mijn klanten kwijt.” Om dat te compenseren heeft hij vorig jaar 200 uur in de bouw gewerkt. Zijn collega Jaap, die ook in dezelfde zaak werkt, verhuurt zich nu als schilder.