Lachen uit angst: Robin (24) en zijn ouders zaten in shock in auto Beekse Bergen

Of hij achteraf anders had moeten handelen? ,,Nee, we hebben echt gedaan wat we konden”, klinkt het stellig enkele dagen na de bijna-aanval van de luipaarden afgelopen maandag. ,,Mensen die er niet bij waren roepen nu van alles. Dat we onze ramen open moesten maken, dat we uit moesten stappen, dat we de luipaarden af moesten leiden door te schreeuwen of te toeteren. Maar die beesten zaten zó dichtbij. We wilden onze levens niet riskeren. Deze mensen kiezen er zelf voor om tussen de roofdieren te wandelen.”



Robin en zijn ouders proberen hun aandacht nog wel te krijgen met handgebaren. ,,Maar ze sloegen iedere waarschuwing in de wind. Tja, dan kun je verder niets meer doen. We waren helemaal van de slag en lachten het maar een beetje weg. Dat klinkt op de beelden misschien gek, maar je weet gewoon niet hoe je moet reageren als je zoiets meemaakt. Het was zo onwerkelijk. Zo surrealistisch.”