‘Lachgaskoning’ verbijsterd na bikkelharde uitspraak: ‘Ik heb geen miljoen, dat was een grap’

Tegen de vorderingen ging Deliverbro’s in verzet bij de rechtbank in Amsterdam . Die oordeelde dat ze terecht waren, waarna het bedrijf in beroep ging bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Failliet

Üresin is verbaasd over de uitspraak, zegt hij. ,,Ik vind nog steeds dat ik niets fout heb gedaan. Als het venten was, geldt dat ook voor Thuisbezorgd en al die andere bedrijven.” Tijdens de zitting voerde hij zonder succes aan dat bestellingen alleen online plaatsvonden.

Het geld om de dwangsommen te betalen heeft Üresin naar eigen zeggen niet. ,,Ik heb in het verleden gezegd dat ik wel een miljoen euro had. Dat het geld in Turkije of Dubai stond, maar dat was een mediastunt. Ik werk nu voor 2000 euro salaris bij een baas. Ik ga niet zeggen waar, want dan bezorg ik mijn werkgever misschien problemen. Ik heb de bv Ufogas nog wel, maar die zal failliet worden verklaard. Ze kunnen me net zo goed levenslang geven of ophangen, middeleeuws gezegd. Dit vonnis is hetzelfde, vind ik.”