'Lage inkomens betalen meest aan klimaatbeleid'

Live twitter Mega-proces tegen Holleeder van start: 65 dagen, zes moorden

10:47 Eén verdachte, zes dodelijke slachtoffers, 65 zittingsdagen en een 1.000 ordners tellend dossier. De strafzaak rond Nederlands beroemdste crimineel Willem Holleeder is nu al een megaproces. Vandaag barst het los in Amsterdam. Verslaggever Koen Voskuil is erbij en twittert mee.