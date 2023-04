Landbouwakkoord toch niet geklapt, gesprekken zijn wel 'zwaar en moeilijk’

Minister Adema stelt dat er meer tijd nodig is om tot een akkoord te komen. ,,De discussie is scherp en pittig, de onderwerpen waar we over praten zijn pittig. Maar het is niet geklapt, nee.” Of er over een week of vier wél een akkoord ligt, weet de minister niet. ,,Het gaat me niet om de deadline. Het gaat om een goed akkoord, met een goed perspectief voor boeren, en met een goede oplossing voor de grote opgaven die we met zijn allen hebben. En dat akkoord moet gedragen worden door alle partijen. Daar werken we hard aan.”