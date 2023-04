Landbouwakkoord toch niet geklapt, partijen willen tot het gaatje gaan om er tóch uit te komen

De gesprekken zijn zwaar en ingewikkeld en de beoogde deadlines worden niet gehaald, maar er is bij het kabinet en landbouworganisaties nog altijd hoop dat er een landbouwakkoord komt. Er wordt zelfs voorzichtig gesproken over ‘herstel van vertrouwen’.

Dat bleek dinsdagmiddag in Hierden, waar de betrokken partijen twee dagen met elkaar om de tafel hadden gezeten. Hoewel er eerder op de dag berichten uitlekten dat partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden er niet uit zouden komen, waren de geluiden na afloop opvallend eensgezind.

Ja, de discussies zijn scherp en pittig, zei landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie). En ja, de gesprekken zijn zwaar en moeilijk, vonden ook Sjaak van der Tak, voorzitter van de LTO, en Roy Meijer, de voorman van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Maar, en dat viel toch op na vele maanden van onderling geruzie, onbegrip en boerenprotesten: de onderhandelingspartners gooiden niet met modder na elkaar. En: ze willen tot het gaatje gaan om alsnog een akkoord te bereiken.

Volledig scherm Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, en Roy Meijer, voorzitter van boerenjongerenorganisatie NAJK, na afloop van een gesprek over het landbouwakkoord in Hierden. © ANP

Herstel van vertrouwen

Voorzichtig is zelfs sprake van herstel van vertrouwen van de boerenclubs in de overheid, zegt Meijer. ,,Vorig jaar, toen het kabinet het beruchte stikstofkaartje publiceerde, was het vertrouwen echt helemaal weg. De polder was stuk, we hebben maandenlang niet gepraat met de overheid. Maar we zijn een paar maanden geleden toch met elkaar om de tafel gegaan, en er is in die tijd wel wat gebeurd.”

Voor het eerst sinds lange tijd, zegt Meijer, wordt er geluisterd naar wat de boeren vertellen. ,,In het verleden presenteerden we plannen met duurzame oplossingen waar niet eens naar gekeken werd. Nu kunnen we erover discussiëren. Ik heb niet meer het gevoel dat de overheid ons wil wegsaneren. Er is oog voor wat we als sector presteren. En voor het belang dat we vertegenwoordigen, ook geopolitiek. In deze tijden van oorlog is het belangrijker dan ooit dat we in West-Europa een gezonde voedselproducerende sector hebben. Ik heb het gevoel dat dat nu ook meeweegt.”

Ook landbouwminister Adema voelt tijdens de gesprekken weer iets van vertrouwen, al is het broos, zegt hij. ,,Het is heel veel praten, luisteren, elkaar echt in de ogen kijken. Dat helpt. Het is zwaar, echt moeilijk. En soms ook confronterend, omdat tijdens de gesprekken af en toe ook het falen van de overheid in het verleden aan het licht komt. Dat is weleens slikken.”

Idee van Remkes

Het idee om als overheid samen met boerenclubs, natuur- en milieuorganisaties, grote bedrijven en provincies een landbouwakkoord te sluiten, kwam van stikstofonderhandelaar Johan Remkes. Die stelde bij de presentatie van zijn rapport vorig najaar vast dat het kabinet tot dan toe vooral óver boeren had gesproken in plaats van mét ze. In het nieuwe akkoord moet worden vastgelegd wat het perspectief is voor de boerensector in ons land.

De laatste maanden werd er dus veel overleg gepleegd,al ging dat niet altijd van harte. Zo stapte boerenorganisatie Agractie eind maart uit het overleg, omdat die club niet te spreken was over voorstellen om bepaalde agrarische grond in de toekomst te bestemmen als ‘landschapsgrond’, waarop diensten als natuur en recreatie een plek zouden moeten krijgen.

Volledig scherm Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staat de pers te woord na afloop van een gesprek over het landbouwakkoord in Hierden. © ANP

Nog steeds zijn de gesprekken dus ingewikkeld. Adema noemde onder meer mest en de hierboven genoemde bestemming van grond als potentiële struikelblokken. LTO-baas Van der Tak wil vooral dat het kabinet concreter wordt als het gaat over het toekomstperspectief van boeren. Voor half mei moet er een ‘concreet stuk’ liggen, mét voldoende budget om boeren de omslag naar de toekomst te laten maken. ,,We zijn nu rondjes aan het draaien. Dat heeft geen zin”, zei hij.

Adema gaat zijn best doen om voor half mei een stuk klaar te hebben, belooft hij. Al gaat het hem niet om een harde deadline waarop er een akkoord moet liggen. ,,Het gaat om een goed akkoord, met een goed perspectief voor boeren, en met een goede oplossing voor de grote opgaven die we met zijn allen hebben. En dat akkoord moet gedragen worden door alle partijen. Daar werken we hard aan.”

Adema wees ook met een vinger naar ketenpartijen, zoals supermarkten en banken. Zonder namen te noemen stelde hij dat een aantal van hen niet genoeg doet om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst van de Nederlandse landbouw. ,,Zij zullen er echt een stap bij moeten zetten.”

Hij hoopt ook dat de partijen die tijdens de overleggen uit onvrede de tafel verlieten, zoals Agractie eind maart, weer willen aanschuiven. ,,Je hebt het liefst een zo breed mogelijk gedragen akkoord.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.