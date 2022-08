Landelijk verbod lachgas lijkt verder weg dan ooit na negatief advies

Politie schakelt hulp TNO en universi­tei­ten in om lachgasge­bruik aan te tonen

De politie laat onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van lachgas op te sporen in ademlucht. Zo kunnen automobilisten die tijdens het rijden lachgas consumeren wellicht toch worden gesnapt, schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) aan de Tweede Kamer.

15 juni