Landelijke inleveractie ‘Drop je knife’ haalt 3300 wapens van straat

De actie ‘Drop je knife, doe wat met je life’, die ten doel had om het aantal wapens op straat te verminderen en vorige maand plaatsvond, leverde ‘ruim 2000 messen, 200 andere steekwapens, bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens’ op, meldt het ministerie. In die laatste categorie ging het vooral om slag- en stootwapens.



Verder werden machetes, vlindermessen en zelfgemaakte steekwapens afgestaan. Verschillende politie-eenheden meldden de afgelopen week al dat er ook munitie, boksbeugels en nepwapens zijn ingeleverd. Het wapentuig kon een weeklang worden afgestaan zonder een straf te riskeren.



Het ministerie hoopt dat jongeren daarmee ook duidelijk is gemaakt dat het ‘niet normaal en erg gevaarlijk’ is om met een wapen over straat te gaan. Het kabinet acht dat nodig om het aantal zware geweldsmisdrijven met soms dodelijke afloop te verminderen.

Aan de campagne deden ruim tweehonderd gemeenten mee, waaronder de grote steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. in één aantal gemeenten konden, naast steekwapens, ook vuurwapens worden ingeleverd tijdens de actieweek. Ook bureau Halt was bij de actie betrokken.

Rotterdam

In de regio Rotterdam leverde de inzamelactie 331 wapens ‘in alle soorten en maten’ bij de politie ingeleverd. Tussen de hoofdzakelijk steekwapens zaten ook (nep)vuurwapens. ,,Het is goed dat ook echte en nepvuurwapens van de straat gehaald zijn’’, aldus een politiewoordvoerder.



De opbrengst van de actie is gevarieerd. Zo zijn alarmpistolen, luchtdrukwapens, nepvuurwapens, echte vuurwapens, zwaarden, messen, boksbeugels, knuppels en een taser ingeleverd. De ingenomen wapens zijn nog exclusief de honderden stuks munitie die bij sommige bureaus werden ingeleverd.

Quote We realiseren ons dat de personen die de hun wapen niet inleveren, het grootste risico vormen Wim Hoonhout, woordvoerder politie Midden-Nederland

Utrecht

Bij de politie in Utrecht en omliggende regio's werden ruim honderd messen en vuurwapens ingeleverd. In Utrecht zelf belandden 62 steekwapens, 33 vuur- en luchtdrukwapens en 4 andere wapens op het bureua. In buurgemeente Stichtse Vecht ging het om 10 nepwapens, luchtdrukwapens en messen.



De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is te spreken over de inzamelactie en spreekt van ‘een succes’. ,,Elk ingeleverd wapen maakt onze stad veiliger.” ,,We realiseren ons dat de personen die de hun wapen niet inleveren, het grootste risico vormen’’, voegt Wim Hoonhout, woordvoerder politie Midden-Nederland, toe.

Den Haag

Bij de Politie Eenheid Den Haag werden tijdens de inleveractie dik 500 wapens aangeboden. Daar zitten heel wat ‘zorgwekkende exemplaren’ tussen, klinkt het. De 32 bureaus in de Haagse regio oogsten ruim 25 vierkante meter aan gevaarlijk spul. Onder de buit ook een heus dubbelloops jachtgeweer.



,,Ingeleverd door een weduwe, want wat moest ze nog met dat pronkstuk van haar overleden partner?’’, zegt Coördinator Jasper van der Duin. Je moet er niet aan denken dat inbrekers het hadden meegenomen en later hadden gebruikt. En wat te denken van harpoengeweren of uit Azië afkomstige kromzwaarden.

