Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Gorinchem

Live Rechter oordeelt over Haagse corruptie­zaak: ‘Donaties waren niet met kwade opzet’

De rechtbank van Rotterdam oordeelt vrijdagochtend of de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zeven medeverdachten schuldig zijn aan omkoping en corruptie. Het OM eist twee jaar cel voor De Mos. De uitspraak is live te volgen via de stream in dit artikel.