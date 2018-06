Landelijke kranten getroffen door computerstoring

De storing trad vannacht aan het begin van de productie op en legde alle drukpersen in Amsterdam stil. Technici slaagden er niet in de storing tijdig te verhelpen. Een klein deel van de kranten was gereed. Later in de nacht kon nog een deel worden gedrukt in andere drukkerijen. Dit was niet voldoende om alle abonnees en losse verkooppunten in Nederland te voorzien.