Landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep

Annemiek ontsnapt op nippertje aan brutale hondendie­ven: ‘Ik dacht maar één ding: wegwezen hier!’

24 oktober De Brabantse Annemiek dacht vorige week aan het begin van de avond in alle rust haar honden uit te laten in de wijk Luneven in Boxmeer. Ineens sprong er in de straat waar ze liep een man uit een wit busje. Die kwam direct op haar af. Annemiek dacht nog maar één ding: ‘Wegwezen hier!’ Ze rende met haar hondjes naar het dichtstbijzijnde huis waarvan ze zeker wist dat er iemand thuis was. ,,Daar kon ik gelukkig snel naar binnen.’’