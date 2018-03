Landelijke storing aan luchtalarm, áls er nu iets gebeurt volgt alert op mobiel

UpdateIn meerdere veiligheidsregio's is sprake van een storing aan het luchtalarm. De sirenes zijn daar om 12 uur niet afgegaan. Als er nu iets gebeurt in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Drenthe en Limburg krijgen mensen daar een alert op hun mobieltje.

Mogelijk is er sprake van een storing aan de bedrading of aan de ontvangst. Daardoor gaan de sirenes die mensen moeten waarschuwen voor acuut gevaar bij grote calamiteiten niet af.

Momenteel gaan de veiligheidsregio's na hoe groot de storing precies is en of er nog meer gebieden zijn getroffen. Zo lang de sirenes niet naar behoren werken, wordt er in geval van nood een NL-Alert verstuurd.

,,We hebben rond elf uur getest of het alarm het doet op het station van Nijmegen en Beneden-Leeuwen en dat was niet het geval'', bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Annemarie Koop. Omdat de kans groot was dat het luchtalarm in de hele regio niet zou functioneren is toen besloten om het bericht naar buiten te brengen dat mensen via een alert worden geïnformeerd.

,,Iedere telefoon die binnen een bepaalde straal van dat gebied is, krijgt dan een alert'', zo licht Koop toe. In 2020 moet dit alert sowieso de sirenes gaan vervangen. Of de veiligheidsregio het er daarom maar bij laat zitten tot die tijd? ,,Om nu nog twee jaar zonder die palen te doen is wel erg lang'', betoogt de woordvoerster van de veiligheidsregio. ,,We gaan proberen ervoor te zorgen dat ze het gewoon weer gaan doen.''