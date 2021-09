Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’

Coronavirus LIVE | Nachtclubs eisen opening in kort geding, Unmute Us: maatrege­len klap in het gezicht van evenemen­ten­bran­che

4:46 Het kabinet zet vanaf 25 september een volgende stap in het versoepelingsplan. In de horeca, bij evenementen en in de culturele sector wordt een toegangsbewijs verplicht. Organisatie Unmute Us is woedend over de komende versoepelingen van de coronamaatregelen, melden ze in een persbericht. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.