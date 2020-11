Lang leve de 90's: zes redenen om dit decennium te koesteren

Coronavirus LIVE | Portugal roept noodtoe­stand uit, Nederland­se avondklok blijft nog uit

7:45 Om een groot feest in de buitenlucht te voorkomen is voor het recreatieterrein Egboetswater in Medemblik een tijdelijk gebiedsverbod afgekondigd, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. En er komt nog geen avondklok in regio’s waar het aantal coronabesmettingen nog altijd gevaarlijk snel stijgt. ,,We zijn nog niet op het punt gekomen dat we vinden dat er beslist moet worden over een avondklok”, zei justitieminister Grapperhaus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.