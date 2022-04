Lang wachten op paspoort: gemeentes breken gouden regels van klantvriendelijkheid

Nieuwe wasmachine nodig? Even naar de website van Coolblue of Mediamarkt, aangeven hoe vaak je wast, hoe duur het mag zijn, en voilà: betalen maar. Morgen staat-ie te draaien. Op zoek naar een nieuw tuinstel? Googelen, iets leuks kiezen, checken of de leverancier wel betrouwbaar is, afrekenen, en ja hoor: morgen is de tuin lenteklaar.