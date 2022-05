Lareb onderzoekt opnieuw effect coronaprik op menstruatie

Eerder onderzoek heeft nog geen afdoende conclusie opgeleverd. Tot eind maart van dit jaar kreeg Lareb 24.090 meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie, met name late of uitgebleven menstruatie en hevige bloedingen. Tot begin februari ontving Lareb 699 meldingen van bloedingen na de overgang.

Lareb gaat daarom nu een onderzoek doen naar het aantal vrouwen dat vorig jaar met deze klachten voor en na coronavaccinatie de huisarts bezocht. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA is in februari ook al begonnen met een analyse van alle meldingen in Europa. In september vorig jaar maakte Lareb bekend duizenden meldingen te hebben gekregen van menstruatiestoornissen na toediening van het coronavaccin.

Volgens Lareb komen menstruatiestoornissen ook zonder vaccinatie heel vaak voor. ,,Ze kunnen vele oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Het is nog niet duidelijk of menstruatiestoornis een bijwerking is van de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed effect hebben op de hormoonspiegels”, aldus de instelling.

In 2021 meldde Lareb al dat in Nederland iemand was overleden aan tromboseklachten die het gevolg zouden kunnen zijn van het AstraZeneca-vaccin:

