Last van hooikoorts? ‘Pollen kunnen nu al voor problemen zorgen’

Dat melden onder andere De Natuurkalender, het LUMC en de Wageningen University. De voorlente wordt steeds duidelijker zichtbaar. De komende week komt de tweede lichting elzenpollen in de lucht. De hazelaar kwam al in december op grote schaal in bloei, waardoor de piek van de eerste bloeiwaarnemingen waarschijnlijk op 31 december is komen te liggen. Vijftig jaar geleden was dat gemiddeld 15 februari (1940 tot en met 1968).