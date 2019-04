Lastig debat: wel of geen kernwapens

Nederland is niet het enige Europese land waar Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen. Hoogstwaarschijnlijk is dat in Duitsland, België, Italië en Turkije ook het geval, al is de opslag traditiegetrouw met veel mist omgeven. Twee andere landen, Spanje en Griekenland, stuurden hun kernkoppen na het einde van de Koude Oorlog al retour afzender. Kerngrootmachten VS en Rusland hebben samen 90 procent van de atoombommen ter wereld in bezit.



In de landen waar nog atoombommen in kluizen liggen, is er alleen in ons land, België en Duitsland 'af en toe' debat over de wenselijkheid daarvan, zegt Sico van der Meer, die zich als onderzoeker bij Instituut Clingendael bezighoudt met massavernietigingswapens. ,,In Italië en Turkije is dat binnenlandse debat er niet. Ook in de andere landen wordt er nooit een keihard punt van gemaakt.‘’



Dat komt ook doordat het een politiek lastig debat is: de wapens zorgen aan de ene kant voor afschrikking en dus veiligheid, aan de andere kant hebben ze de mogelijkheid veel mensen te vernietigen. ,,Kies je voor veiligheid of ethiek?‘’



Volgens Van der Meer ligt niemand er ook echt wakker van, omdat niemand er last van heeft. De wapens liggen in Volkel, maar worden niet gebruikt. De F-16 heeft de kernwapentaak, maar heeft die nooit in de praktijk hoeven brengen.