'Laten we de Hollandse frikadel koesteren'

De radio staat afgesteld op de gouwe ouwen van 10 Gold, de zes halve haantjes pruttelen in het vet, en een van de klanten doopt een patatje in de dampende satésaus. Het is een donderdagmiddag als alle andere in frietzaak De Fer, een begrip in Breda en volgens verkoopster Petra Kleinjan (58) ook heus wel tot in Klundert.



Petra, dochter van eigenaar Ferry van Strepen (ook een begrip in Breda en daarbuiten), heeft nog niks vernomen van de plechtige voordracht voor een erfgoedlijst, maar hoe meer ze erover nadenkt, hoe beter zij het idee vindt. Haar zaakje met de tl-balken, het marmer-vinyl en de geel-witte vitrage was vroeger niks bijzonders, maar nu voelt Petra zich zeker wel deel van een stukje Nederland dat wat bescherming en status verdient.