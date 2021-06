LCH-baas: Deal met Van Lienden was niet nodig, we hadden zelf alles al geregeld

De afspraak tussen Van Lienden en het ministerie kwam rond toen Van der Kolk en zijn team al twintig dagen bezig waren. ,,Wij hadden alles al geregeld. Wij hadden vluchten geregeld, wij hadden mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens: Sywert praat erover, wij doen het. En toen maakte hij die afspraak nog met het ministerie. Wat ons betreft was het niet nodig, maar VWS wilde meer zekerheid en dus meer mondkapjes.’’ Van der Kolk zegt dat VWS onder druk was komen te staan door de aanhoudende kritiek in de media, onder anderen van Van Lienden. ,,Dat heeft zeker meegespeeld.’’

Van Lienden en zijn compagnons liggen onder vuur vanwege de deal, die hen 20 miljoen euro opleverde, terwijl ze hadden gezegd dat ze zonder winstoogmerk opereerden. Volgens Van der Kolk sprak Van Lienden over mondkapjes als “het nieuwe goud” en wist hij, omdat hij met zijn zakenpartners in het pand van de LCH rondliep, precies wat het maximumtarief was per mondkapje. ,,Wij hadden een maximum van 2,50 euro, en ik geloof dat er bij hem 2,52 uitkomt.’’

Goed werk geleverd

Zondag zat Van Lienden bij Buitenhof om zijn verhaal te doen. Daar zei hij dat “sommige mensen hun straatje aan het schoonvegen zijn”. Van der Kolk zegt dat hij zich niet aangesproken voelt. ,,Wij zaten daar niet namens de zorg, wij waren de zorg. En we hebben heel goed werk verricht met een mandaat van VWS. Het eerste weekend dat we bezig waren hadden we al mondkapjes geregeld en die werden een paar weken later al gedragen in Nederland, dat is toch goed.’’ De coördinator zegt dat het hem echter wel raakt als hij wordt beschuldigd “door iemand die het slecht doet, terwijl wij goed werk leveren”.

Volgens de ziekenhuisbestuurder loog Van Lienden ook tegen hem, toen ze nog in hetzelfde pand werkten en mogelijk zouden samenwerken. ,,Hij zei dat hij een geheimhoudingsverklaring had getekend, maar dat was niet zo. Kort daarna werden ze uit het gebouw gezet en was de samenwerking voorbij. Sommige mensen deugen, maar niet iedereen’’, besloot Van der Kolk.

Volledig scherm Rob van der Kolk © VPRO