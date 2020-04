Leden motorbende Caloh Wagoh aangehouden voor moord op Belgische zakenman Stefan Bogaerts

Volgens het Openbaar Ministerie heeft nieuw bewijs geleid tot de aanhouding van de twee. Het OM ziet de twee als de schutters. Jack S. zat al enige tijd vast, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van een villa van een crimineel in Doorn. De opdracht voor het beschieten van deze villa werd volgens kroongetuige Tony de G. gegeven door topcrimineel Ridouan Taghi. Het OM stelt dat Jack S. vandaag in zijn cel is aangehouden voor de moord op Stefan Bogaerts. De andere verdachte is een 33-jarige Hagenaar.

Zakenman

Zakenman Stefan Bogaerts werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. De politie vermoedt dat Bogaerts, die handelde in containers, terecht was gekomen in een conflict over harddrugs en als gevolg daarvan is vermoord.