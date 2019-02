Leerling die ‘pornodocent’ filmde wacht schorsing, corvee of nakomen: ‘filmen mag niet’

VIDEODe leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, krijgt sowieso straf omdat filmen in de klas verboden is. De school heeft de strafmaatregel nog niet bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond.

Op het Staring College gelden duidelijke afspraken over het gebruik van smartphones: video’s maken in de klas is verboden. De leerling die de ‘pornodocent’ filmde, handelde in strijd met het gedragsprotocol van de school, stelt bestuurder Nico Woonink. Er volgt dan ook een binnenkort een strafmaatregel voor de betrokken leerling. ,,In het protocol staat dat leerlingen in de klas geen beeldopnamen mogen maken, gebruiken en verspreiden.” Welke sanctie volgt is nog niet duidelijk. ,,We hebben niet per regel een sanctie. We bekijken iedere situatie afzonderlijk. De ene keer moet een leerling corvee doen, de andere keer na schooltijd terugkomen en weer een andere keer volgt een schorsing.’’

Privacygrens

Bij het maken van beeldopnamen gaan leerlingen volgens Woonink de privacygrens over. ,,Het kan schadelijk zijn voor personen en het verstoort de les.’’ Op de Lochemse school is het daarom verboden de smartphone in de les te gebruiken. ,,Maar er is een ‘tenzij’. Als de docent van mening is dat de telefoon van toegevoegde waarde is voor de les.’’

Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond. De betrokken docent is voorlopig geschorst. Die schorsing leidde tot een protestactie op de school. Volgens verschillende leerlingen zou de docent zijn misleid. Maar de leraar en de school was er echter geen sprake van misleiding, zo maakten zij in een gezamenlijke verklaring bekend.

Adviseurs

Woonink hoopt dat het onderzoek naar het incident in de huiswerkklas nog deze week af te ronden. ,,We zetten iedere dag stappen. Ook vandaag hebben we weer gesprekken gevoerd. In de loop van deze week hopen we duidelijkheid te hebben. Het is echter maar de vraag of we daar ook mee naar buiten treden. Nadat we alle informatie hebben, trekken we samen met adviseurs een conclusie en lichten we de betrokkenen in. Maar om de verwachtingen te managen: we zullen sowieso geen uitspraken doen over wat de sanctie is die de leerling krijgt.’’