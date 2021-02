'Leerlingen vanaf 1 maart één dag per week naar middelbare school’

Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten om met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te mogen ontvangen.

Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.

Sinds half december volgen de leerlingen thuis online lessen. Alleen examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijkvakken mogen nu naar school. Schoolleiders zien hun leerlingen afglijden. ,,Ze zitten straks al tien weken thuis. Hun motivatie is weg, ze zijn er klaar mee, er zijn veel zorgen over het mentale welbevinden. Het kabinet kijkt nu naar wat er nog kan op school. Wij vinden dat er een andere vraag gesteld moet worden: wat is ervoor nodig om de scholen te openen?”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

Vorige maand verplichtte het kabinet weer 1,5 meter afstand tussen de leerlingen. Niet ideaal, erkent Rosenmöller, want sommige examenklassen volgen nu verspreid over drie lokalen les. Maar wat moet dat moet. ,,Als scholen niet genoeg ruimte hebben, kunnen ze zich de vraag stellen hoe ze het wél kunnen regelen. Ze kunnen extern zalen huren, er staat zoveel leeg.” Theaters, bioscopen, hotels; er zijn al enkele middelbare scholen die hun leerlingen buiten de school lesgeven. De VO-raad vindt dat het kabinet daar geld voor moet vrijmaken.

Volledig scherm Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. © ANP

Snel- en thuistesten

Al kan de 1,5 meter mogelijk worden aangepast met het gebruik van snel- of thuistesten, denkt Rosenmöller. Tientallen middelbare scholen experimenteren nu met sneltesten. Zodra er een corona-uitbraak is, wordt een hele groep om de besmette persoon getest. ,,Zo kunnen scholen oplaaiende brandjes snel uittrappen en beperken ze de risico’s.”

Met thuistesten kunnen leerlingen misschien zelfs vaker dan één keer per week naar school. Dat zou betekenen dat ze voor elk bezoek een negatieve test moeten tonen. ,,Als meer testen betekent meer leerlingen in de klas, staan scholen daarvoor open, ook al is het een behoorlijke operatie”, weet Rosenmöller, die denkt dat jongeren het er ook voor over hebben. Volgens de VO-raad moet het haalbaar zijn om snel meer leerlingen en docenten te testen.

Om een heropening verder te vergemakkelijken, pleiten de schoolbesturen voor voorrang voor oudere en kwetsbare docenten bij het vaccineren. Rosenmöller: ,,We snappen dat het zorgpersoneel en ouderen voorgaan, maar als we het onderwijs zo belangrijk vinden, geef deze docenten dan ook een plek in de vaccinatiestrategie.”

Gisteren voerden ook jongeren actie om het kabinet aan te sporen haast te maken met de heropening van scholen: