Leerplichtambtenaar onderzocht afgezonderd gezin: alles ‘in orde’, luidde zijn oordeel

Voor vertrek naar Drenthe woonde het gezin woonde jarenlang in de gemeente Zwartwaterland: eerst in Hasselt en vervolgens in Zwartsluis. Het ging destijds om een gezin met negen kinderen. Drie van hen ontvluchtte acht jaar geleden het ouderlijk huis, zo brachten familieleden via een verklaring naar buiten. De overige zes kinderen verbleven vervolgens jarenlang in afzondering met vader Gerrit-Jan van D. op een boerderij in Ruinerwold.



Van D. wordt inmiddels officieel aangemerkt als verdachte. De politie verdenkt hem van het medeplegen van vrijheidsberoving, witwassen en mishandeling. Inwoners van Zwartsluis en ook Hasselt verklaren dat zij de kleine kinderen van het gezin ook nooit zagen toen zij in hun stad woonden.



Burgemeester Bilder bevestigt dat er in het verleden op basis van signalen in het verleden door de leerplichtambtenaar onderzoek is gedaan naar het de leerplichtige kinderen van het gezin. Die oordeelde dat de situatie ‘in orde’ was. De bevindingen zijn volgens Bilder ook vastgelegd in een rapport: ,,Dat is naar de politie gestuurd.’’ De burgemeester weet niet of de kinderen destijds bijvoorbeeld van hun ouders werden onderwezen en daarom ontbraken op een lokale school: ,,In hoeverre ze thuis onderwijs hebben ontvangen is mij niet bekend. Dat mag overigens wel.”