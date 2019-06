LEES TERUG | Treinverkeer vanmorgen nog last van onweer, tientallen bomen op auto's, code oranje ingetrokken

Advocaat Jos Brech wil dat hij op vrije voeten komt, Brech weigert verklaring te geven

14:08 Jos Brech heeft vandaag in de rechtbank aangegeven dat hij een verklaring over de zaak Nicky Verstappen op schrift heeft gezet. Hij weigert deze alleen voor te lezen, tot frustratie van het OM en de familie van Verstappen. Zijn advocaat wil dat de 55-jarige verachte vrijkomt, het OM ziet daar geen reden voor. De man die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen op de Brunsummerheide in 1998 stond vandaag in een niet-inhoudelijke zaak voor de rechte. De zaak gaat vandaag om 15.00 uur verder. Dan komt de rechtbank met een oordeel over onder meer de schouw op de heide. Verslaggever Carla van der Wal is aanwezig bij de zitting. Haar tweets zijn onderaan dit artikel terug te lezen.