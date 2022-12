Leeuwen van de Atlas stuwen verkoop naar recordhoogte: Marokkaanse elftal is booming

In het Friese Dokkum stromen de bestellingen binnen voor Marokkaanse vlaggen. De Dokkumer Vlaggen Centrale heeft de afgelopen dagen ongeveer vijf keer zoveel Marokkaanse vlaggen verkocht als normaal gesproken op jaarbasis. ,,En de bestellingen lopen nog gewoon door. We doen ons best om al deze bestellingen op tijd uit te leveren", aldus Susanne Brouwer vanuit Dokkum.



Om aan alle vraag te kunnen voldoen is het bedrijf nu ook Marokkaanse vlaggen gaan printen. In tegenstelling tot zeefdrukken, dat enkele dagen in beslag neemt, is deze manier van digitaal printen sneller. Brouwer: ,,Onze printers kunnen onbemand draaien en daar maken we vannacht goed gebruik van. Iedereen wil zijn vlag natuurlijk zo snel mogelijk in huis hebben. Afhankelijk van het aantal orders dat nog binnenkomt voor de halve finale zullen we bij moeten schakelen.”



Ook het bedrijf Vlaggen Unie laat weten dat de vlag van Marokko ‘immens populair’ is. ,,We zijn al helemaal uitverkocht”, meldt een woordvoerder van het bedrijf.