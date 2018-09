Lege winkelpanden in het hele land: 'we hebben te veel winkels'

Beschuldig­de Iraanse oppositie­groep uit Den Haag: 'Wij pleegden aanslag niet'

10:36 De Iraanse oppositiegroep ASMLA, onder meer gevestigd in Den Haag, ontkent de bloedige aanslag gisteren in de Iraanse stad Ahvaz te hebben gepleegd. Iran houdt de groep wel verantwoordelijk en heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen.