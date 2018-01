Leger des Heils Maastricht: Met bloed besmeurde dader steekpartij is bekende

De dader van de steekpartij bij het Leger des Heils in Maastricht, eerder vanmiddag, verbleef in de dag- en nachtopvang. Hij stak een andere gast zonder aanleiding in de hals, zo verklaart de directie tegenover deze krant. Eind 2014 werd bij dezelfde vestiging een man doodgeschopt.

Het steekincident gebeurde vanmiddag rond kwart over twee. ,,Twee mannen die in de dag- en nachtopvang verblijven, kwamen het pand aan de Statensingel tegelijk binnen. In het halletje, vlak voor het poortje met de metaaldetector, stak de ene de andere zonder aanleiding in de hals. De dader ging er daarna vandoor", zegt Joke Wisseborn van de directie.

Het gaat volgens haar om een blanke man die bekend is bij het Leger des Heils in Maastricht. De dader was met bloed besmeurd en had een koffer bij zich, zo bleek uit een opsporingsbericht op Burgernet. De politie lanceerde een zoekactie naar de ongeveer 50-jarige man. Die werd tegen drieën aangehouden in de omgeving. Het slachtoffer werd gewond en niet aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Eerder incident

Op 6 december 2014 deed zich bij dezelfde Maastrichtse dag- en nachtopvang ook al een geweldsincident voor. Twee mannen die al vaker ruzie met elkaar hadden gehad, raakten opnieuw slaags. Het slachtoffer (44) kreeg enkele klappen tegen zijn hoofd, zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Daarna werd hij nog tientallen keren tegen zijn hoofd geschopt. De dader sleepte de man daarna naar buiten, legde hem met zijn hoofd op de stoeprand en schopte opnieuw tegen zijn hoofd. Die trap zou het slachtoffer fataal worden.

Wisseborn moest vanmiddag niet meteen aan dat incident denken, zegt ze. ,,Ik zat toen nog niet waar ik nu zit en het was geen gelijkaardige zaak. Destijds was er een aanleiding, vanmiddag niet." Enkele personeelsleden van de dag- en nachtopvang waren volgens haar getuige van het steekincident. Ze zijn erg geschrokken. Wij bieden hen ondersteuning aan en zullen de zaak goed opvolgen."