Legerhelikopter crashte vlak bij moederschip

videoDe legerhelikopter NH90, die zondagmiddag neerstortte voor de kust van Aruba, had het moederschip, de Zr.Ms. Groningen, in zicht toen het mis ging. Militairen aan boord van het patrouilleschip zagen het ongeluk gebeuren en gingen er direct met een bootje op af om eerste hulp te verlenen.

Bij het ongeluk kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies om het leven. Zij zaten voorin het toestel. Een sensor-operator en een helikopterredder die achterin zaten, overleefden de crash. Zij konden op eigen kracht uit het toestel klimmen en hadden alleen lichte verwondingen.

De NH90 die zondagmiddag crashte voor de kust van Aruba hangt op zijn kop onder water aan vier ballonnen. Door harde wind en hoge golven is het nog niet gelukt het toestel te bergen.

De collega’s op het moederschip zagen het toestel crashen in het water. Dat was volgens directeur operaties Boudewijn Boots ‘een onwezenlijk gezicht’ en heeft diepe indruk gemaakt, maar is tegelijkertijd ook een geluk bij een ongeluk geweest. Hierdoor konden collega’s razendsnel in een rubberen boot springen om eerste hulp te verlenen.

Toen deze collega's bij het toestel kwamen, lag de helikopter al op zijn kop in het water. De twee bemanningsleden die achterin zaten, hadden zichzelf al uit het toestel kunnen wurmen. Martens en Warnies zaten echter nog in de cockpit. De toegesnelde collega's hebben hen zwemmend uit hun stoelen gehaald en zo snel mogelijk terug naar het schip gebracht. Daar is nog geprobeerd de zwaargewonde collega’s te reanimeren, maar zij konden niet meer worden gered.

De slachtoffers en overlevenden verblijven nog op het schip, maar komen zo snel mogelijk terug naar huis. Ondertussen probeert Defensie met man en macht te voorkomen dat het toestel naar de zeebodem zinkt. Dat is volgens Boots een enorme opgave omdat het met windkracht 7 zeer hard waait en de golven 2,5 meter hoog zijn. Dat maakt het moeilijk om dicht bij het toestel te komen en extra maatregelen aan te brengen om te voorkomen dat het toestel niet zinkt.

De helikopter drijft sinds de crash zondagmiddag op zijn kop aan vier ballonnen. ,,Maar het is de vraag hoe lang die het houden onder deze omstandigheden. Als dat gebeurt zijn we de helikopter kwijt want de zeebodem is twee tot drie kilometer diep.‘’

De NH90 had er rond half drie lokale tijd net een patrouille langs de kust op zitten. De marine was gevraagd de kustwacht te assisteren bij het strenger bewaken van de grenzen nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt. De kustwacht wil nog meer dan normaal voorkomen dat illegalen het land binnen komen. Met de helikopter is er extra toezicht.

Een NH90 oefent hier, op archiefbeeld, een aantal deklandingen op het helidek van Zr.Ms. Groningen. Zondagmiddag ging het mis voor de kust van Aruba toen de NH90 vlakbij het moederschip was.

Zwarte doos

Waardoor het mis kon gaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk kan de zwarte doos, waarin technische vluchtgegevens zijn vastgelegd, meer inzicht bieden. Direct na de crash werd begonnen met het veiligstellen van dit apparaat, maar dat werd bemoeilijkt door hoge golven, harde wind en invallende duisternis, vertelde Commandant der Strijdkrachten, Rob Bauer, vanmorgen op een persconferentie. Inmiddels is de zwarte doos geborgen en ,,lijkt in heel goede staat en ik heb er ook vertrouwen in dat we veel informatie uit de recorder zullen kunnen halen”, aldus Boots. De vluchtrecorder is op ongeveer 5,5 kilometer afstand van het wrak in zee aangetroffen.

De Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid stellen een onderzoek in.

Luitenant-admiraal Rob Bauer Commandant der Strijdkrachten noemde op een persconferentie het verlies van twee bemanningsleden een 'heftige schok voor iedereen.'