Legioen strijkt neer in Sheffield voor Leeuwinnen: ‘Ze zien af en toe een wortel lopen’

ek voetbalDe Leeuwinnen spelen vanavond in Sheffield de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal. En dus strijkt een bescheiden Oranjelegioen per trein, bus, boot, auto of vliegtuig neer op het Britse vasteland.

Zo’n veertig vrouwen van de Delftse studentenvoetbalvereniging Ariston'80 zijn een bezienswaardigheid in Sheffield. Gekleed in oranje wortelpakken maken ze het centrum van de Engelse stad ‘onveilig’. ,,We vallen wel op ja”, zegt Kira Geluk, een van de Delftse vrouwen. ,,Ze zien hier af en toe een wortel voorbij lopen.”

Die wortelpakken hebben een voorgeschiedenis, vertelt Geluk. Ooit werd het vierde damesteam van Ariston gebombardeerd tot het tweede damesteam. ,,De wortel van 4 is 2”, zegt de student van de TU Delft. ,,Dus wortels zijn altijd wel een dingetje binnen onze club. En dan past de kleur er nu natuurlijk ook goed bij.”

Drie jaar geleden waren de wortelpakken van Ariston al te zien in de Franse stad Valenciennes, waar de Oranjeleeuwinnen een wedstrijd op het WK speelden tegen Kameroen. Geluk: ,,We hebben wortelpakken voor nieuwe leden bijbesteld en we dragen ze ook vaak bij teamuitjes.”

Volledig scherm Het oranjelegioen in Sheffield. © Privé

De moeder van...

Nu zijn de pakken weer uit de kast gehaald voor het EK in Engeland. Vanavond speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Zweden. Vrijdagochtend vertrokken de voetbalsters van Ariston met de bus naar de Franse havenstad Calais, om daar de veerboot naar Dover te pakken. Geluk: ,,Op de boot hoorde ik een vrouw Nederlands spreken. Ik maakte een praatje met haar. Bleek het de moeder van Oranjespeelster Caitlin Dijkstra te zijn!”

Gisteravond sloegen ze hun tenten op op een camping in de buurt van Sheffield en maakten een kampvuurtje. Vanmiddag vertrokken ze met de bus naar de stad.

Volledig scherm Vier voetbalsters van Ariston'80 in Delft, met tweede van links Kira Geluk. © Privé

Daar is inmiddels ook Mike van Katwijk uit Barendrecht met zijn 13-jarige dochter Maybritt aangekomen na een ‘wereldreis’. Om 5 uur vanochtend namen ze vanaf vliegveld Brussel-Zuid Charleroi het vliegtuig naar Manchester. De trein en bus hebben vader en dochter vervolgens in Sheffield afgezet. Mike wil eerst naar het monument voor de slachtoffers van de ramp in stadion Hillsborough (1989), waarbij 97 Liverpool-supporters doodgedrukt werden.

,,Mijn favoriete speelster is Lieke Martens”, vertelt Maybritt, die na vier jaar bij Excelsior Rotterdam gevoetbald te hebben komend seizoen bij Smitshoek speelt. Maar ze draagt in Sheffield een shirt van Vivianne Miedema. ,,Dat gesigneerde shirt heeft ze van Miedema gekregen bij de presentatie van een boek over Feyenoord-supporters”, vertelt vader Mike.

Volledig scherm Mike van Katwijk en zijn dochter Maybritt. © Privé

Drie jaar geleden waren Mike en Maybritt ook bij het WK in Frankrijk. Ze zaten in Lyon in het stadion toen Nederland de finale verloor van de Verenigde Staten. ,,Toen hebben we de afspraak gemaakt dat we samen voortaan naar elk toernooi van de Leeuwinnen zouden gaan”, vertelt Mike.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gemoedelijker

,,We gaan ook geregeld naar Feyenoord maar hier is de sfeer gemoedelijker dan bij mannenwedstrijden. Het is hartstikke leuk om het voetbalvirus over te dragen op je dochter, maar het is helemaal leuk om gewoon zo'n vader-dochter-uitje te hebben.”

Volledig scherm Oranje-supporter Stacey Stolwijk op de boot naar Engeland voor de wedstrijd van de Leeuwinnen op het EK. © Twitter

In de fanzone is ook Stacey Stolwijk, Ajacied in hart en nieren, met een shirt van Jackie Groenen (nummer 14). Vanochtend is ze met haar vrienden per boot vanuit Hoek van Holland in Hull aangekomen. Met de auto zijn ze daarna naar Sheffield gereden.

,,Er waren veel Oranje-supporters op de boot en ook in de open supportersbus”, vertelt ze, terwijl ze door Sheffield loopt. Die bus voert bij elk groot toernooi het Oranjelegioen aan als die in een mars van de fanzone naar het stadion loopt. Zo ook straks, als om 17.00 uur de Oranjemars door Sheffield begint.

,,Het wordt een pittige wedstrijd tegen Zweden. Het is een taaie tegenstander, maar we gaan voor de winst. Het wordt denk ik één grote oranje zee die achter de bus aan loopt.”

Volledig scherm De dames van studentenvoetbalvereniging Ariston in hun wortelpakken tijdens het WK in Frankrijk, drie jaar geleden. © arie kievit

Bekijk hier al onze video’s over vrouwenvoetbal:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.