Leiden in angst door serie zedenmisdrijven: ‘regel iemand om mee te fietsen’

,,Een aanranding overkomt je op een eenzame polderweg, toch niet in het centrum van een stad?” Maartje (18), studente aan de Leidse Instrumentmakersschool, is met vriendinnen Noor en Anne-Marlene op weg naar poppodium Gebr De Nobel in hartje Leiden zaterdagavond. ,,Dit zorgt zeker voor angst”, zegt Noor. ,,Ik probeer altijd een jongen te vinden om me thuis te brengen.”



Anne-Lene vertelt dat de meiden elkaar in appgroepen op de hoogte houden en zoveel mogelijk samen fietsen. ,,Niemand mag alleen naar huis, we appen voortdurend en melden elkaar als we thuis zijn.” Andere populaire methodes: de live gps-locatie delen via whatsapp of bellen op de fiets.



Onbezorgd uitgaan is er sinds een maand niet meer bij. Studentenstad Leiden is in rep en roer nadat er op 6 november een vrouw werd verkracht en vervolgens vijf dagen later een vrouw werd aangerand. Vorige week dinsdag werd een 24-jarige vrouw om drie uur ‘s nachts nog bedreigd en aangerand. Alle misdrijven vonden plaats in hartje centrum, waar zelfs midden in de nacht doorgaans wel volk is.