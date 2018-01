Leidse huisarts verdacht van misbruik dochter (7) en vervaardigen kinderporno

'Luchtmacht de fout in met vervoer gevaarlijke stoffen'

21:14 Bij de luchtmacht is de afgelopen jaren nogal eens wat mis gegaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Defensie van mei vorig jaar waar Nieuwsuur over bericht en dat ook in het bezit is van deze krant. In het onderzoek wordt gesproken van een 'grote hoeveelheid voorvallen'.