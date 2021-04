Lena overleefde Tsjernobyl-ramp: ‘Ik kreeg een jodiumpil, maar pas een week later werden we geëvacueerd’

Praten over Tsjernobyl? De familie Sukhoviy heeft het liever niet over 26 april 1986, toen de Oekraïne nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en door een explosie in een kernreactor wereldnieuws werd. ,,Mijn moeder is gelijk in tranen als ik er over begin, mijn vader zwijgt.” Maar ook oudste dochter Lena - 42 jaar, vertaalster van beroep en vanwege de liefde al 17 jaar wonend in Rotterdam - sprak er lang niet over. ,,Mijn Nederlandse man weet waar ik vandaan kom en kent als arts de gevaren van straling. Maar pas sinds hij mijn verhaal heeft gelezen, weet hij ook wat ik heb meegemaakt.”