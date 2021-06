Lennie (62) werd verliefd op een Kaapverdische zeeman: ‘Ik werd gezien als hoer’

Rechter in zaak ‘satanische pedonet­werk’ tweemaal gewraakt: verzoeken maandag behandeld

9 juni De voorzieningenrechter die een kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk behandelt over complottheorieën over vermeende pedonetwerken onder hooggeplaatsten, is niet één keer maar tweemaal gewraakt. Naast complotdenker Micha Kat wil ook zijn kompaan Joost Knevel dat deze rechter zich terugtrekt.