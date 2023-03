Lente zit er voorlopig nog niet in, maart roert zijn staart: winterse perikelen vanaf morgen

Ondanks dat de meteorologische lente al begonnen is, krijgen we komende week te maken met winterse perikelen. De spreuk ‘maart roert zijn staart’ doet zijn naam eer aan.

In maart komt de winter of de maandenlange herfst eindelijk ten einde en dienen de eerste lentedagen zich aan. Maar wie denkt dat de lente definitief is doorgebroken, komt van een koude kermis thuis.

Door een noordwestenwind wordt koudere lucht naar ons land gevoerd, waardoor de temperatuur zondag al wat lager uitvalt dan afgelopen dagen. Overdag is het namelijk een graad of 6. Verspreid over het land kunnen enkele buien voorkomen en gaandeweg de dag is ook kans op wat korrelhagel of een vlok natte sneeuw.

Wisselvallig

De dagen die volgen is het nog niet gedaan met de buien. Sterker nog: de wisselvalligheid neemt alleen maar verder toe. Dagelijks zijn er buien of neerslaggebieden die ons land aandoen. Hierbij neemt de kans op winterse neerslag met de dag toe. Maandag bestaat de neerslag nog voornamelijk uit regen of natte sneeuw. Vanaf dinsdag nemen de sneeuwkansen toe en is het niet uitgesloten dat het op sommige plekken in ons land wel eens wit kan worden. Vooral in de nachtelijke uren is de kans op een sneeuwlaagje aanwezig.

In de nachten duikt de temperatuur op uitgebreide schaal onder het vriespunt. Hierdoor kunnen natte weggedeelten bevriezen, waardoor het glad kan zijn. Toch zijn er af en toe ook droge momenten waarbij de zon even doorbreekt. Van zonovergoten dagen, net als afgelopen week, is echter geen sprake.

Koude kant

Vergeleken met het klimatologische gemiddelde voor begin maart zitten we aan de koude kant. Dagelijks komt de temperatuur uit op 4 tot 6 graden en in de nachten vriest het vaak licht. Normaal is het begin maart in de middag 8 of 9 graden en in de nachten ligt de minimumtemperatuur dan vaak enkele graden boven nul. Een gure noordwestenwind maakt het volgende week voor het gevoel nog een stukje kouder. ,,Een goede winterjas is dus zeker geen overbodige luxe als je de deur uitgaat”, aldus meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. ,,Veel mensen kijken er al naar uit om op het terras te zitten bij lenteachtige temperaturen, maar dat zit er voorlopig nog niet in.”

Niet uitzonderlijk

Het winterweer waar we de komende week mee te maken krijgen is overigens niet uitzonderlijk voor ons land. Winterse buien en vorst komt wel vaker voor in de maand maart. Vorig jaar hadden we zelfs eind maart nog te maken met flinke winterse buien. Op 1 april was er in een groot deel van het land zelfs sprake van een sneeuwdek van enkele centimeters.

Op 4 maart 2005 vroor het lokaal ruim 20 graden boven een dik sneeuwdek, maar 20 dagen later was het warm met plaatselijk ruim 21 graden. Binnen nog geen drie weken tijd dus een verschil van zo’n 42 graden. Op 31 maart 2021 werd de hoogste maart-temperatuur in ons land gemeten; 26,1 graden in Arcen (Limburg). Tropische temperaturen, 30 graden of hoger, zijn nog nooit voorgekomen in maart.

