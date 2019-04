Lentewarmte blijft niet lang

Normaal telt april drie warme dagen. In het jaar 2007 is een recordaantal warme aprildagen van 14 geteld. De vroegste warme dag is in 1998 op 24 februari op het voormalige weerstation Oost-Maarland gemeten. Woei: ,,Dit jaar is het regionaal al warm geweest in Limburg, op het meetstation Arcen gaf de thermometer op 27 februari al 20,5 graden. In 1983 was het lang wachten op de lentewarmte van 20 graden, pas op 31 mei bereikte het kwik in het hoofdstation De Bilt de 20 gradengrens.”



Morgen is het nog wel vrij zacht in de middag met maxima van 17 tot 19 graden, maar kan wel, net als vandaag, met name in het zuiden van het land een enkele regen- of onweersbui ontstaan.



Op dinsdag haalt het kwik met moeite 12 tot 14 graden. Daarbij zijn er overwegend veel wolken en valt er vooral in de zuidelijke provincies af en toe regen.